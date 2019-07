Travolta da un'auto nel Ragusano, muore una giovane mamma: arrestato l'autista, era drogato

La vittima, che lavorava in un ristorante di Cava d'Aliga (una frazione di Scicli), si stava recando con un collega a gettare l'immondizia quando è sopraggiunta la Lancia Y a tutta velocità. I due sono stati travolti in pieno. Martina Aprile è deceduta praticamente sul colpo, i sanitari del 118 hanno comunque fatto dei tentativi di rianimazione. In gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, è stato ricoverato invece il collega.



Conducente aveva assunto cocaina e metadone - A seguito dei test a cui è stato sottoposto, i carabinieri hanno arrestato per omicidio stradale F.C., 34 anni, il conducente dell'auto killer. L'indagato avrebbe assunto poco prima cocaina e metadone come hanno confermato le analisi fatte nell'ospedale di Modica.