Arezzo, espulsi dalla scuola perché ebrei: tornano in classe 84 anni dopo

Il saluto del ministro Bianchi -

"A 84 anni dalla promulgazione delle leggi per la difesa della razza nella scuola fascista noi non vogliamo più ripercorrere quelle vie, ma vogliamo una scuola di pace". Lo ha affermato Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, in un videomessaggio inviato all'apertura dell'anno scolastico degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, che ha visto la presenza di 8 ex alunni ebrei espulsi dalle scuole a seguito del regio decreto del 5 settembre 1938.

"I valori dell'inclusione, dell'apertura e dell'affettuosità sono elementi fondanti della nostra scuola", ha detto Bianchi, secondo cui "una scuola aperta, inclusiva e affettuosa è una scuola di pace, una scuola che lavora per costruire la pace. Dirlo oggi in questo momento così difficile tutto il mondo, in cui spirano venti pesantissimi di guerra, la nuova carestia sta colpendo tanti Paesi, e la pandemia sembra ancora dover segnare tante vittime in giro per il mondo, io credo sia un segnale fortissimo, grazie a coloro che nel 1938 vennero esclusi e che oggi diventano portatori di inclusione".

Il messaggio di Liliana Segre -

"Che la parola indifferenza, che io ho tanto voluto al memoriale della Shoah a Milano, non vinca su tutto", ha detto Liliana Segre, senatrice a vita, in collegamento video con l'apertura dell'anno scolastico degli studenti di Rondine Cittadella della Pace. La stessa Segre, all'età di otto anni, fu espulsa da scuola. "Trovai grande difficoltà al ritorno da Auschwitz - ha ricordato - grande difficoltà a parlarne, grandi difficoltà a far credere anche a quei parenti che ritrovai, e che mi amavano, quello che avevo visto con i miei occhi e che per i casi strani della vita ero ancora viva per raccontare. Ma di queste cose è difficile parlare. O si ha la fortuna di riuscire a scrivere come Primo Levi, come altri che sono riusciti a fare dei diari, oppure si tace per tanti, tanti, tanti anni. E quando si racconta, non si sa se chi ti ascolta abbia creduto a quella testimonianza".

Segre ha concluso il suo intervento lodando l'esperienza di Rondine, di cui è da sempre sostenitrice, e dove nel 2020 pronunciò la sua ultima testimonianza pubblica sull'esperienza vissuta nel lager: "Rondine non è indifferente, Rondine è fantastica, e la sua scuola di inclusione è il contrario di chi fa trovare la porta chiusa. Grazie Rondine!".

Gli 8 studenti tornati in classe 84 anni dopo -

Ugo Foà

Miriam Cividalli

Lello Dell'Ariccia

Claudio Fano

Carla Neppi Sadun

Fabio Di Segni

Gianni Polgar

Nando Tagliacozzo

Trentuno studenti e studentesse - rende noto l'Ucei, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, - che hanno scelto di frequentare il quarto anno delle superiori nella Cittadella della Pace di Arezzo si sono seduti dunque tra i banchi con otto Testimoni della discriminazione:, che ha raccontato nel recente libro "Il bambino che non poteva andare a scuola", la sua storia di fanciullo di dieci anni che viveva a Napoli al tempo in cui vennero promulgate le leggi razziali;, fiorentina, poetessa e autrice, fra l'altro, del memoir "Perché qualcosa resti," in cui ha ripercorso la storia di famiglia negli anni delle persecuzioni;, uno dei testimoni del rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 e oggi presidente di "Progetto Memoria", associazione che si occupa della trasmissione dell'esperienza dei Testimoni alle giovani generazioni;, il cui padre fu ucciso alle Fosse Ardeatine e che all'epoca delle leggi razziali aveva nove anni; e ancora, classe 1931, originaria di Ferrara, il romano, da anni impegnato nella testimonianza in particolare nelle scuole;, nato a Fiume nel 1936 e residente a Roma dal 1939, e, romano, classe 1938, molto attivo nella testimonianza nelle scuole e di formazione degli insegnanti sui temi della Memoria.

L'obiettivo -

L’iniziativa è realizzata da Rondine Cittadella della Pace, organizzazione che dal 1998 si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e per la diffusione del proprio metodo per la trasformazione creativa dei conflitti (Metodo Rondine) attraverso lo Studentato internazionale-World House, in collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, nel borgo toscano dove studenti italiani e giovani di tutto il mondo, "nemici" tra loro, appartenenti a popoli in guerra dal Medio Oriente ai Balcani, dall'Africa al Caucaso e all'America Latina), si formano fianco a fianco per essere agenti del cambiamento e leader di pace a partire dalla costruzione della relazione.

"Oggi abbiamo avuto la fortuna di ascoltare - ha affermato Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, all'apertura dell'anno scolastico degli studenti di Rondine Cittadella della Pace - quelli che si sono salvati o sono tornati: ovviamente il pensiero va anche a tutti quei 6 milioni che non sono tornati. Cultura ebraica è ricordare questo, ma soprattutto far sapere ai ragazzi che, per quanto il nostro sforzo sia rivolto a fare memoria in maniera coerente e attenta, ebraismo è anche tanto altro, non è solo Shoah: è un'infinita di tradizioni, di storia millenaria".

"Spero che oltre alle leggi razziali, oltre alla tragedia - ha concluso la presidente Ucei rivolgendosi agli studenti -, per voi la parola ebreo rappresenti sempre un mondo immenso da cui attingere e imparare, col piacere di stare a fianco insieme".