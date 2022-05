Nelle scuole italiane 23mila studenti ucraini: Lombardia, Emila Romagna e Campania "campioni" dell'accoglienza

Di questi, il 21% è concentrato in Lombardia, il 12% in Emilia-Romagna e l’11% in Campania. Per capire l’entità del fenomeno, basti pensare che dopo il primo mese di conflitto i nuovi scolari provenienti dalle zone di guerra erano circa 5mila. In meno di due mesi, dunque, sono quasi quintuplicati. Questi i dati principali che emergono dal report pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, aggiornato al 9 maggio, sintetizzati dal portale Skuola.net.

L’accoglienza degli studenti ucraini nelle regioni d'Italia

È la Lombardia, dunque, la regione italiana che ha avuto il merito di accogliere la maggior parte degli studenti ucraini: ben 1 su 5 (4.836 ragazzi, in numeri assoluti) si trova in una delle 864 scuole lombarde coinvolte. Subito dopo troviamo l’Emilia Romagna, con 2.774 studenti in 457 scuole, e la Campania, che ospita 2.412 alunni in 471 scuole. Numeri elevati anche per il Piemonte (1.865 studenti in 292 istituti) e Lazio (1.765 studenti in 339 istituti). Superano il migliaio di alunni accolti anche il Veneto (1.681 tra bambini e ragazzi in 334 scuole) e la Toscana (1523 per 274 scuole). Il numero minore di scolari ucraini si trova invece in Molise, meta per soli 112 studenti in 21 scuole, e in Basilicata, dove in 55 istituti studiano 192 ragazzi del paese afflitto dalla guerra.

Studenti ucraini in fuga: una crescita esponenziale

Il numero di giovani dall’Ucraina accolti nelle scuole italiane, come detto, è cresciuto rapidamente a partire dallo scoppio del conflitto. Al 21 marzo se ne registravano, infatti, complessivamente circa 5mila (4.778). Numeri raddoppiati già a fine marzo, quando se ne contavano più di 10mila. Si è arrivati a 15mila il 9 aprile (15.409) e a 20mila il 27 aprile (20.411). Fino a giungere alla quota odierna, che probabilmente - purtroppo - è ancora destinata ad aumentare. E quindi sarà probabilmente necessario reperire ulteriori risorse economiche per poter soddisfare le esigenze - di tipo pedagogico, psicologico, linguistico e logistico - connesse con i processi di accoglienza.