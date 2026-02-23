Brindisi, gattini torturati e uccisi per strada: indagato un medico 50enne

Ci sono anche felini che alla morte sono arrivati molto vicini e che, sempre secondo la procura di Brindisi, l'avrebbero evitata per situazioni del tutto fortuite. Uno, colpito in testa e con tagli di quattro centimetri sul corpo, sarebbe riuscito a divincolarsi. Altri sono stati salvati dal sopraggiungere di persone. Gli inquirenti durante le indagini hanno acquisito le immagini di videosorveglianza di controllo delle colonie feline della città, ricostruendo gli spostamenti dell’uomo. Durante una operazione di perquisizione dell'abitazione dell'indagato, la polizia ha sequestrato la gabbia-trappola e il bastone, su cui sono stati rinvenuti peli felini e macchie di sangue. Un’associazione animalista aveva messo una taglia di tremila euro per individuare il torturatore seriale. Mentre una volontaria aveva denunciato l’utilizzo di "un martello a rampone per staccare code, zampe, sfondare i crani".