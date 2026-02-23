Teramo, travolto da un tronco: boscaiolo muore sui monti della Laga

Un boscaiolo di 53 anni è morto dopo essere stato travolto da un grosso tronco mentre stava lavorando con la sua ditta nei boschi. La tragedia è avvenuta sui monti della Laga, in provincia di Teramo, nei pressi della frazione il Ceppo di Rocca Santa Maria, a 1300 metri di altitudine. I soccorsi, chiamati dagli operai che si trovavano con la vittima, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo che, secondo quanto si apprende, sarebbe dovuta ai traumi provocati dal peso del tronco.