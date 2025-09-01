Lodi, travolto dalla pianta che sta tagliando: morto 63enne

Un uomo di 63 anni è morto mentre stava tagliando una pianta a Senna Lodigiana, in una sua proprietà. La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio di Ats e carabinieri, ma sembra che la vittima sia stata colpita da una parte del grosso tronco che stava facendo a pezzi e che si era appoggiato, nei giorni scorsi a causa del maltempo, su un alto muro di cinta. Dopo essere stato colpito, è stato sbalzato giù da un terrapieno. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto. La procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sull'incidente.