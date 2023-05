Tortolì (Nuoro), uccise il figlio che cercava di proteggerla: dal carcere le chiede perdono

"Cara Paola ti chiedo perdono per quello che ho fatto.

Pensavo mi stessi tradendo". Queste le parole con cui Masih Shahid, da due anni in carcere per l'omicidio del giovane Mirko Farci, ha scritto a Paola Piras, madre del ragazzo e sua ex compagna. I fatti avvenuti a Tortolì (Nuoro) risalgono al maggio del 2021, quando l'allora 29enne pakistano entrò in casa della donna armato di coltello. Nel tentativo di difendere la madre Mirko venne colpito a morte dall'aggressore, mentre la donna, nonostante le gravi ferite, è riuscita a sopravvivere.