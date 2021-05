Accoltella la ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra: 29enne catturato

Un 29enne di origine pakistana ha ferito a coltellate l'ex compagna 50enne, Paola Piras , e ucciso il figlio 20enne della donna, Mirko Farci , intervenuto per proteggerla. Il delitto è avvenuto all'alba a Tortolì (Nuoro) , in Ogliastra, nella casa della donna. Dopo l'aggressione e l'omicidio l'uomo si è dato alla fuga ed è stato catturato dai carabinieri. Masih Shahid , di origini pakistane, è stato portato in caserma per essere interrogato.

Shahid era già stato arrestato per maltrattamenti ed aveva ricevuto una misura di divieto di avvicinamento nei confronti della donna.

Paola Piras, soccorsa dal 118, è stata ricoverata all'ospedale di Lanusei, dove è stata operata in seguito alle numerose ferite in tutto il corpo. Al presidio di Santa Maria della Mercede la donna era arrivata in condizioni disperate per le profonde lesioni all'addome, al toracle, al collo, al volto, alle braccia e alle gambe. I medici sono rimasti in sala operatoria per diverse ore: la donna aveva perso molto sangue e i fendenti le hanno danneggiato alcuni organi vitali. dopo l'intervento, è stata poi portata in Rianimazione dove si trova in prognosi riservata.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio ha cercato di proteggere la madre dalla furia omicida dall'ex compagno che si è introdotto nella notte nella casa della donna, violando il divieto di avvicinamento deciso dai giudici di Lanusei dopo i maltrattamenti accertati.