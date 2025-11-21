Torino, cade da un balcone al secondo piano: muore un uomo di 41 anni

Un uomo di 41 anni è morto nel pomeriggio a Torino dopo essere precipitato dal secondo piano di un palazzo situato in via San Secondo. Secondo le prime indicazioni si trovava su una scala e stava montando una rete di protezione per i piccioni, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinando a terra da un'altezza di nove metri, riportando ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Azienda Zero insieme ai carabinieri. L'equipe sanitaria ha tentato di rianimarlo immediatamente prima del trasferimento in codice rosso all'ospedale Cto. Il 41enne è arrivato nella struttura in condizioni critiche ed è deceduto poco dopo il ricovero. Sono in corso verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.