Genova, cade nella tromba delle scale di un b&b: morto turista

Un turista di 71 anni proveniente dall'Oregon, negli Stati Uniti, è morto in serata dopo essere precipitato nella tromba delle scale di un bed and breakfast situato nel centro di Genova. L'uomo si trovava nella struttura insieme alla moglie. Sul luogo dell'episodio sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora, l'anziano sarebbe scivolato subito dopo essere uscito dalla camera, cadendo nel vuoto all'interno del vano scale. Durante l'impatto, la ringhiera si sarebbe rotta.