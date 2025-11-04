Logo Tgcom24
Cronaca
indagano i carabinieri

Rovigo, cade da silos a 10 metri d'altezza: morto giovane operaio

04 Nov 2025 - 17:46
Ennesima tragedia sul lavoro: un giovane operaio è morto cadendo da un silos, da un'altezza di circa 10 metri. E' successo nel pomeriggio tra San Martino di Venezze e Mardimago (provincia di Rovigo) in un'azienda della Cooperativa Produttori di Mais di San Martino. Sul posto lo Spisal, il Suem 118 e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'evento. E' il secondo incidente mortale sul lavoro nel Polesine nell'ultima settimana, dopo quello del 29enne Luca Domenicale, schiacciato da un macchinario.

