Torino, torna in carcere il commesso del minimarket accusato di violenza sessuale su una 13enne

L'indagato, nella giornata di lunedì 14 settembre, non si è presentato all'udienza del Riesame ma ha fatto avere al tribunale un manoscritto. Due facciate in stampatello scritte con l'aiuto di un interprete e siglate dal suo legale. La lettera inizia con una sorta di pentimento e prosegue con una richiesta di aiuto: "Ho deciso di rivolgermi a un centro di ascolto per uomini che hanno commesso brutti gesti su donne e bambini per avere un supporto psicologico. Il mio avvocato mi sta aiutando a cercare un centro, anche se non è facile, anche perché non conosco l'italiano. Farò un corso di lingua per poter iniziare un percorso con esperti". Secondo la procura però le scuse non basterebbero.