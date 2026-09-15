Torino, l'indagato che violentò la 13enne: "Mi vergogno, voglio farmi aiutare"

La lettera - Lunedì 14 settembre era il giorno del Riesame, il giorno in cui i giudici ascoltano le parti. Accusa e difesa. L'obiettivo è valutare se accogliere la richiesta dei pm relativa alla misura cautelare, riguardo all'uomo di 42 anni originario del Bangladesh fermato dopo gli abusi e scarcerato dal gip due giorni dopo. Ma il commesso di quel minimarket non si è presentato all'udienza. Ha fatto avere al tribunale un manoscritto. Due facciate in stampatello scritte con l'aiuto di un interprete e siglate dal suo legale.

La lettera inizia con una sorta di pentimento e prosegue con una richiesta di aiuto: "Ho deciso di rivolgermi a un centro di ascolto per uomini che hanno commesso brutti gesti su donne e bambini per avere un supporto psicologico. Il mio avvocato mi sta aiutando a cercare un centro, anche se non è facile, anche perché non conosco l'italiano. Farò un corso di lingua per poter iniziare un percorso con esperti". È la prima confessione del commesso del minimarket dopo la scarcerazione. Nascosto in una casa lontana da quella bottega, libero e "spaventato", l'indagato dichiara ai giudici che non vuole più lavorare a contatto con il pubblico. "Non voglio più tornare in quel minimarket - scrive - finché non avrò concluso un percorso psicologico io non lavorerò mai più a contatto con il pubblico, perché so che non deve mai più accadere una cosa simile. Il mio obiettivo, adesso, è trovare una mansione defilata, sperando che qualcuno mi assuma nonostante il clamore mediatico della vicenda".