Manuele sta per morire, la famiglia organizza una festa per farlo sorridere: "Chiunque voglia, venga travestito da supereroe"

Manuele (nome di fantasia) è un bimbo di sette anni che ama i supereroi, paziente del Regina Margherita di Torino a causa di un tumore ai polmoni.

Non gli resta molto da vivere, la missione dei suoi genitori adesso è diventata regalargli un ultimo sorriso. Autorizzati dalla direzione sanitaria, stanno preparando per lui una sorpresa speciale. "Chiunque voglia, venga travestito da supereroe" è l'invito della famiglia alla festa che stanno organizzando per la mattina del 2 giugno di fronte all'ospedale. Per l'occasione il piccolo sarà spostato di stanza per poter assistere all'iniziativa e ammirare in particolare le acrobazie di Spiderman.