Bimbo malato di tumore muore a 7 anni: per lui Montalbano di Fasano (Brindisi) si era trasformato in Disneyland

Come riportano i giornali locali, si è spento nella sua casa di Montalbano di Fasano (Brindisi) , il paese che, il mese scorso, per lui si era trasformato in Disneyland e gli aveva fatto vivere un sogno. Negli ultimi giorni, le condizioni di Ivan si erano molto aggravate.

Disneyland per Ivan il mese scorso... -

Il sogno del bimbo di 7 anni era andare a Eurodisneyland. Era tutto pronto per il viaggio ma poi l'aggravarsi della malattia impedì a lui e alla sua famiglia di partire. Così, sapendo che non c'era più molto tempo, la mamma di Ivan lanciò un appello per esaudire il desiderio del suo bambino. Dopo l’appello della donna, decine di associazioni di volontari da tutta Italia e anche dall'estero si fecero avanti e il 3 luglio trasformarono Montalbano in una piccola Disneyland con oltre 150 figuranti.

... e anche al funerale -

"La banda di Minnie e Topolino"

Le associazioni di volontari e figuranti si sono mobilitati nuovamente per ripetere l'evento mercoledì ai funerali di Ivan. "Abbiamo tutti pregato e sperato fino alla fine, ma il giorno che più temevamo è giunto! Il nostro grande guerriero, ha deciso di porre le armi e fare quello che un bambino della sua età avrebbe dovuto fare, giocare, solo che lo farà con gli angeli. Per volontà della sua Famiglia, si vorrebbe che la sua Disneyland, fosse di nuovo domani a Montalbano, per porgli l'ultimo saluto. Capiamo che questa volta, il vostro approccio alla situazione sarà differente, per tanto, non giudicheremo nessuno che dovesse rinunciarvi perché non se la sente, ma abbiamo comunque bisogno di tutti voi per far sì che anche questo desiderio, possa essere realizzato", ha scritto l’associazionesulla sua pagina Facebook.