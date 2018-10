Uccisa da un tumore prima della maturità, oggi la consegna del diploma

"Essere qui a consegnare un diploma a persone meravigliose come voi - ha detto il titolare del Miur ai compagni di Martina - per me è un onore. Voi dimostrate di essere comunità, di conoscere i valori della vita; anche questo è essere scuola. L'amore che state trasmettendo oggi e' qualcosa di unico, è un simbolo per la scuola italiana". Il ministro ha quindi ricordato che aveva appena ricevuto l'incarico "quando ho ricevuto la notizia di quanto accaduto e per me è stato istantaneo voler dare il diploma a chi ha dimostrato coraggio e voglia di vivere fino in fondo".



La preside dell'Istituto, Paola Di Veroli, ha invece raccontato come le compagne hanno illustrato il lavoro di Martina durante gli esami di maturità: "6 luglio, ore 11.30, aula 1. I commissari, terminati gli adempimenti conclusivi degli orali, aprirono la porta. Entrò un folto gruppo per assistere all'ultimo orale. Alessia, Gaia, Claudia, Florina, Elena, Camilla, Jessica e Giorgia si sedettero e cominciarono ad illustrare il lavoro di Martina. Pirandello, i terremoti, il teatro spagnolo... Che lavoro originale! Un sipario che si apre e via, allo spettacolo degli argomenti d'esame, tra pop up, cartoncini e fotografie. Chissà con che passione lo avrebbe proposto Martina, che lo aveva immaginato e creato...".



A conclusione della cerimonia, la mamma della ragazza morta ha detto che a nome della figlia è stata costituita una Onlus, "Martina e la sua luna", per aiutare le famiglie in difficoltà ad esaudire i desideri dei ragazzi ammalati.