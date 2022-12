Padova, muore e lascia 102mila euro ai bambini malati di leucemia

"Mentre stavo riordinando gli effetti personali della signora, ho notato la disposizione testamentaria. La mia assistita era sola: il marito era morto da tempo e non aveva figli in quanto si era sposata in tarda età. Aveva un carattere difficile, per cui non aveva grandi legami nemmeno con i parenti alla lontana che le rimanevano. Prima della mia nomina, altri colleghi avevano rinunciato all'incarico per problemi dal punto di vista caratteriale. Ma con me, per qualche motivo, aveva instaurato un rapporto di fiducia. Quando andavo a trovarla in casa di riposo mi chiedeva sempre come stavano i miei bambini", ha spiegato Brotto.

"Non si trova tutti i giorni una persona che lascia tutte le sue sostanze a una causa così nobile", ha aggiunto l'avvocato.