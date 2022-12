Firenze, fa testamento e dona 600mila euro al canile

Il progetto di ampliamento, concordato con l'Asl e con l'Ordine dei veterinari, prevede nuovi rifugi e box pensioni per cani e gatti (rispettivamente 12 e 10 per un investimento di 350 mila euro), la riorganizzazione dell'ambulatorio e la realizzazione di nuovi box per l'isolamento nella struttura sanitaria in viale Corsica, gestita dall'Asl.

Le parole di Nardella

"Siamo orgogliosi di ricevere questa donazione - ha dichiarato il sindaco Nardella - che dimostra come il nostro Parco degli animali sia una realtà d'eccellenza e un esempio di struttura all'avanguardia vocata al benessere degli animali. Negli anni sono stati fatti molti interventi, come per esempio la sala operatoria e la nascita della pensione, sempre sold out ad ogni estate. Ma quello che ci fa più piacere è l'alto numero di adozioni, in media 85 cani l'anno su un centinaio di arrivi".