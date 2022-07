Tom e la sua cagnolina Savannah fanno il giro del mondo a piedi... in 7 anni

"La vita è troppo breve per non viverla inseguendo i nostri sogni", questo lo spunto dell'impresa del Forrest Gump americano del New Jersey, con oltre 100mila follower su Instagram. Una sua coetanea, Ann Marie, era scomparsa all'improvviso dopo un incidente sugli sci e quell'evento aveva smosso qualcosa nell'animo del ragazzo. "Ho avuto la netta consapevolezza della fragilità della vita - ha raccontato - ed è stato come un risveglio".

L'impresa -

aprile 2015

Turcich è partito nell', quando aveva 26 anni. Con il sacco a pelo in spalla, telecamera digitale, computer, fornelletto da campo, non si è più fermato. All'inizio era da solo. Poi, durante il viaggio, ha preso Savannah da un canile in Texas e con lei ha attraversato il mondo. Insieme hanno partecipato a matrimoni in Turkmenistan, feste in Canada e Panama, incontri lungo la strada in Azerbaijan, Croazia, Serbia, Francia, Portogallo. Ha attraversato tutto il Sudamerica, per poi fare ritorno a casa. Tanti gli scatti insieme al fedele amico a quattro zampe condivisi sui social dove ha scelto di chiamare il suo profilo "The world walk". "Una passeggiata di salute - ha detto - che mi ha messo in pace con me stesso".