Torino, passeggino scivola dalle mani della nonna e cade sul greto del fiume: bimbo grave

Un bambino di tre mesi è rimasto gravemente ferito martedì a Torino dopo essere caduto con il passeggino nel fiume Dora Riparia, all'altezza di lungo Dora Firenze, di fronte al Campus universitario Einaudi. Il passeggino sarebbe scivolato di mano alla nonna che lo stava spingendo lungo la passerella pedonale di corso Verona. Dopo aver percorso il pendio accanto al marciapiede, la carrozzina è precipitata per circa tre metri, finendo sulle lastre che coprono l'argine del fiume. Alcuni studenti universitari, che in quel momento uscivano dalle lezioni, hanno assistito alla scena e sono stati i primi a soccorrere il piccolo, chiamando immediatamente i soccorsi.

