Cronaca
intervenuti anche i vigili del fuoco

Torino, passeggino scivola dalle mani della nonna e cade sul greto del fiume: bimbo grave

A dare il primo soccorso un gruppo di studenti che era nel vicino Campus universitario. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico

08 Ott 2025 - 10:56
© Ansa

© Ansa

Un bambino di tre mesi è rimasto gravemente ferito martedì a Torino dopo essere caduto con il passeggino nel fiume Dora Riparia, all'altezza di lungo Dora Firenze, di fronte al Campus universitario Einaudi. Il passeggino sarebbe scivolato di mano alla nonna che lo stava spingendo lungo la passerella pedonale di corso Verona. Dopo aver percorso il pendio accanto al marciapiede, la carrozzina è precipitata per circa tre metri, finendo sulle lastre che coprono l'argine del fiume. Alcuni studenti universitari, che in quel momento uscivano dalle lezioni, hanno assistito alla scena e sono stati i primi a soccorrere il piccolo, chiamando immediatamente i soccorsi.

Caduto dal terrazzo a scuola a Genova, il bimbo sarebbe rimasto solo per almeno 20 minuti

L'intervento dei soccorsi

 Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di corso Regina Margherita e il nucleo speleo-alpino-fluviale, insieme al personale sanitario del 118 Azienda Zero.

Piccolo ricoverato al Regina Margherita

 Il neonato, rimasto per alcuni minuti tra le braccia di una soccorritrice, è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita, dove è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia pediatrica per un grave trauma cranico.

