Cronaca
L'INCIDENTE A GENOVA VOLTRI

Bimbo caduto dal terrazzo a scuola, si indaga per abbandono di minore

20 Set 2025 - 23:06
© Ansa

Sarebbe rimasto solo per almeno 20 minuti il bimbo di sette anni precipitato giovedì da un terrazzino della sua scuola a Genova Voltri e poi finito in Rianimazione al Gaslini. La pm Patrizia Petruzziello ha quindi aperto un fascicolo per abbandono di minore aggravato dalle lesioni gravissime. L'inchiesta è al momento a carico di ignoti anche perché non è ancora chiaro chi avesse materialmente in custodia il piccolo. Acquisite dalla Procura le cartelle cliniche e tutta la documentazione sull'organizzazione del polo Res, dedicato agli alunni che hanno bisogno di risorse educative speciali. 

