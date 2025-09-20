Bimbo caduto dal terrazzo a scuola, si indaga per abbandono di minore

Sarebbe rimasto solo per almeno 20 minuti il bimbo di sette anni precipitato giovedì da un terrazzino della sua scuola a Genova Voltri e poi finito in Rianimazione al Gaslini. La pm Patrizia Petruzziello ha quindi aperto un fascicolo per abbandono di minore aggravato dalle lesioni gravissime. L'inchiesta è al momento a carico di ignoti anche perché non è ancora chiaro chi avesse materialmente in custodia il piccolo. Acquisite dalla Procura le cartelle cliniche e tutta la documentazione sull'organizzazione del polo Res, dedicato agli alunni che hanno bisogno di risorse educative speciali.