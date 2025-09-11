Imperia, bimbo di due anni cade da un terrazzo: gravissimo

A Imperia un bambino di due anni è caduto dal balcone di un terrazzo in via della Repubblica: le sue condizioni sono gravissime. Sarebbe stato il padre a portarlo al pronto soccorso della città ligure. Il piccolo, che ha compiuto un volo di alcuni metri, avrebbe riportato un politrauma. I medici hanno deciso di trasferirlo d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno già interrogato i genitori.