Sull'accaduto indagano i carabinieri

Imperia, bimbo di due anni cade da un terrazzo: gravissimo

Il piccolo è stato trasferito d'urgenza in elicottero al Gaslini: avrebbe riportato un politrauma

11 Set 2025 - 20:59
A Imperia un bambino di due anni è caduto dal balcone di un terrazzo in via della Repubblica: le sue condizioni sono gravissime. Sarebbe stato il padre a portarlo al pronto soccorso della città ligure. Il piccolo, che ha compiuto un volo di alcuni metri, avrebbe riportato un politrauma. I medici hanno deciso di trasferirlo d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno già interrogato i genitori.

Per ricostruire l'accaduto, gli inquirenti sono al lavoro nell'acquisizione di testimonianze e delle immagini del circuito di videosorveglianza cittadino.

