Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ore d'ansia

Mestre (Venezia), bimbo cade da quinto piano e urta tettoia: grave

Il piccolo, di un anno e mezzo, sarebbe riuscito a infilarsi tra le barre di ferro del parapetto del terrazzo

24 Ago 2025 - 10:05
© ansa

© ansa

Un bimbo di un anno e mezzo è in gravi condizioni all'ospedale pediatrico di Padova dopo essere precipitato da un terrazzo al quinto piano di un condominio alle porte di Mestre (Venezia). L'incidente è avvenuto sabato sera. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riuscito a infilarsi tra le barre di ferro del parapetto del terrazzo, e prima di cadere a terra da un'altezza di circa 15 metri ha urtato una tettoia in plastica, che ha attutito la caduta. Il padre si trovava al lavoro, e in casa c'era soltanto la madre.

Leggi anche

Bimbo caduto dall'auto in corsa, è giallo sul seggiolino

Bologna, mamma ha un malore mentre tiene il figlio in braccio vicino alla finestra: bimbo scivola e cade dal quarto piano

La famiglia, di origini bengalesi, risiede a Mestre da dieci anni. I soccorritori hanno stabilizzato il bambino trasportandolo d'urgenza all'ospedale di Padova. 

Ti potrebbe interessare

mestre
bimbo grave

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema