Mestre (Venezia), bimbo cade da quinto piano e urta tettoia: grave

Un bimbo di un anno e mezzo è in gravi condizioni all'ospedale pediatrico di Padova dopo essere precipitato da un terrazzo al quinto piano di un condominio alle porte di Mestre (Venezia). L'incidente è avvenuto sabato sera. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riuscito a infilarsi tra le barre di ferro del parapetto del terrazzo, e prima di cadere a terra da un'altezza di circa 15 metri ha urtato una tettoia in plastica, che ha attutito la caduta. Il padre si trovava al lavoro, e in casa c'era soltanto la madre.