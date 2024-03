Carvico (Bergamo), bimbo di 4 anni cade dal terzo piano: salvo

Un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone di casa, un appartamento del terzo piano di una palazzina di via Bernardi a Carvico, nella Bergamasca.

Il piccolo, di origini senegalesi, è rimasto cosciente, nonostante il volo di una dozzina di metri: ha riportato fratture alle gambe ed è stato soccorso dal 118. Era in casa con la madre, che ha dato l'allarme. Non è chiaro come abbia scavalcato la ringhiera del balcone. E' stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'ambulanza. Sul posto la polizia locale per ricostruire l'accaduto.