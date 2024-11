Bologna, mamma ha un malore mentre tiene il figlio in braccio vicino alla finestra: bimbo scivola e cade dal quarto piano

A Bologna, una donna si sarebbe sentita male mentre si trovava vicino alla finestra della sua casa in una palazzina al quarto piano e teneva in braccio il figlio di un anno e mezzo. Quest'ultimo è scivolato ed è caduto in strada. Stando al Resto del Carlino, che riporta la notizia, nonostante il volo di oltre dieci metri, il piccolo è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.