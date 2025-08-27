Logo Tgcom24
Cronaca
ERA RICOVERATO IN OSPEDALE

Omegna (Verbania), cade nella piscina del B&B: bimbo di tre anni muore dopo due giorni

Il piccolo era stato ricoverato d'urgenza in rianimazione il 24 agosto. Mentre giocava con altri bambini, si era allontanato dai genitori

27 Ago 2025 - 08:48
piscina © Ansa

piscina © Ansa

Un bambino di tre anni è morto due giorni dopo essere caduto nella piscina del B&B in cui alloggiava con la famiglia a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), sul Lago d'Orta. Il piccolo era stato ricoverato d'urgenza in codice rosso nel reparto di Rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il padre l'aveva recuperato sul fondo della piscina, nella quale era finito mentre giocava insieme ad altri bambini. All'arrivo in ospedale, il bimbo respirava con l'ausilio dei macchinari.

La famiglia, di origini moldave, si trovava in vacanza a Omegna assieme ad alcuni parenti che alloggiavano nella stessa struttura. Mentre i genitori erano a tavola, i bimbi si sono allontanati per giocare. Quando sono tornati, ne mancava uno all'appello.

Immediate le ricerche, dentro e fuori dal B&B. Il padre ha poi notato il figlio che giaceva sul fondo della piscina, si è tuffato e l'ha tirato fuori dall'acqua. Il bimbo è stato rianimato, ma era rimasto alcuni istanti in arresto cardiocircolatorio. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi.

