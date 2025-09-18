Genova, bimbo di sette anni cade dalla finestra della scuola: è grave

Un bambino di sette anni, affetto da autismo, è caduto dal secondo piano di una scuola di Genova Voltri. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini ed è ora ricoverato in Rianimazione, in condizioni critiche. Per consentire il trasporto è stato attivato l'elicottero. E' il terzo minorenne che cade da una altezza considerevole (i primi due dal terrazzo della propria abitazione, ndr) in una settimana.