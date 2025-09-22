Bimbo caduto dal terrazzo a scuola a Genova, il padre: "È stato abbandonato"

"Doveva essere guardato, invece è precipitato per tre metri e ora lotta tra la vita e la morte", aggiunge
Il padre del bambino di sette anni affetto da autismo ricoverato in gravi condizioni dopo una caduta dal secondo piano della scuola De Amicis di Genova Voltri chiede giustizia. Lo fa in un'intervista resa al sito Primocanale.it, al quale dice: "Mio figlio è stato abbandonato". "Doveva essere guardato, invece è precipitato per tre metri e ora lotta tra la vita e la morte", aggiunge l'uomo.
"Quel giorno stavo lavorando in zona. Intorno alle 12, ho ricevuto un messaggio che diceva così: 'Si è fatto male, lo stanno portando al Gaslini'. Nessun dettaglio in più. Lì per lì ho pensato avesse battuto la testa, si fosse rotto qualche osso o fosse scivolato... mai avrei immaginato di trovare mio figlio in fin di vita", spiega il genitore.
"Ho provato a ricontattare la maestra che mi aveva scritto, ma niente. Sono arrivato all'ospedale e dopo cinque minuti ho scoperto cos'era successo", conclude l'uomo.
