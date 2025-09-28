Logo Tgcom24
Torino, bimbo di 5 anni cade dal balcone: è grave in ospedale

28 Set 2025 - 20:25
E' in gravi condizioni un bambino di 5 anni, caduto dal balcone a Torino, nella periferia nord della città. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è intubato, ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale infantile Regina Margherita del capoluogo piemontese.

