Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
RELAZIONE CON L'EX DELLA VITTIMA

Torino, uomo ucciso a coltellate a fine ottobre: fermato un 40enne, ha confessato

Per la Procura che ha emesso l'ordinanza di fermo, si tratta di una persona "legata sentimentalmente all'ex compagna della vittima"

04 Nov 2025 - 15:13
© IPA

© IPA

Un uomo di 40 anni è stato fermato per l'omicidio di Marco Veronese, il 39enne ucciso a Collegno, alle porte di Torino, la notte del 23 ottobre. Si tratta "di una persona legata sentimentalmente alla ex compagna della vittima", si legge nella nota della Procura che ha emesso l'ordinanza di fermo. Il 40enne ha confessato l'omicidio. Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno consentito di identificare l'assassino grazie alla visione di centinaia di registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, pubblica e privata.

Leggi anche

Donna accoltellata a Milano, 59enne confessa l'aggressione: "Vittima a caso nel luogo simbolo del potere economico"

"Uccido tua madre", ragazza da Milano chiama il 112 e fa arrestare il padre a Caserta

Il movente e le indagini

 Secondo gli investigatori, l'omicidio di Veronese avrebbe sullo sfondo i dissidi con l'ex compagna, con la quale aveva contrasti sull'affidamento dei figli. Il presunto assassino si sarebbe messo in mezzo alla questione dei figli e avrebbe atteso la vittima nei pressi dell'abitazione.

Omicidio non premeditato

 Il fermato ha spiegato agli inquirenti di non avere premeditato il delitto e che avrebbe aspettato Veronese soltanto per discutere della questione. I due non si erano mai incontrati in precedenza. L'arma non è stata ancora trovata: l'assassino sarebbe riuscito a disfarsene subito dopo l'aggressione.

Ti potrebbe interessare

torino
omicidio

Sullo stesso tema