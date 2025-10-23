Torino, uomo ucciso a coltellate nella notte | Agguato mortale sotto casa dei genitori

© Tgcom24
© Tgcom24
L'aggressore, descritto come un uomo incappucciato, si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato. Le indagini sono affidate ai carabinieri
© Tgcom24
© Tgcom24
A Torino questa notte un uomo di 39 anni, Marco Veronese, è stato ucciso durante un'aggressione avvenuta in via Sabotino, all'angolo con corso Francia. La vittima, residente a Collegno, sarebbe stata colpita con diversi fendenti da uno sconosciuto armato di arma da taglio. A dare l'allarme è stata una passante che ha immediatamente contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i Carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'aggressore, descritto come un uomo incappucciato, si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
L'omicidio è avvenuto sotto casa dei genitori: l'uomo, titolare di una ditta di videosorveglianza, viveva da alcuni anni con i genitori pensionati dopo la separazione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un vero e proprio agguato. Una vicina ha riferito di avere sentito delle urla e una voce gridare "Che cosa fai?" seguito da insulti. La vittima è stata colpita da dodici o tredici fendenti.