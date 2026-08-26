Torino, condannato a 520 ore di lavori sociali ma non ne fa nemmeno una | La Cassazione lo salva dal carcere: "Nessuno gli ha detto cosa fare"

Tutto ha avuto inizio il 2 marzo 2023, quando il 49enne è stato condannato a 8 anni e 20 giorni di reclusione. Una pena che è successivamente stata sostituita con le 520 ore di lavori di pubblica utilità presso il Comune di Torino, da completare entro e non oltre la data del 2 settembre 2024. Due anni e mezzo più tardi, nel novembre 2025, i carabinieri della stazione Torino Regio hanno contattato l'uomo via cellulare e gli hanno chiesto se avesse eseguito le ore disposte dai giudici: "Non ho nemmeno mai iniziato", la candida risposta del 49enne.