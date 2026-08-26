Lucca, vince 101 milioni al Superenalotto e lo nasconde all'ex: lui ne chiede una parte

Gli avvocati dell'uomo di Bassano del Grappa hanno spiegato che già a metà 2023 "si era delineata una situazione di profonda crisi di coppia", tanto che i due avevano "deciso di separarsi di fatto ma non legalmente". La vincita è avvenuta nel maggio 2024. "Per oltre un anno il bancario non si è accorto di nulla, poi, a seguito di alcune spese eccessive del compagno, non confacenti al suo tenore di vita passato, ha avuto sempre più sospetti e ha deciso di incaricare un'agenzia investigativa privata che ha scoperto della vincita tramite alcune visure catastali (un immobile acquistato) ed una visura Pra (un'autovettura di lusso) oltre un estratto conto poi rinvenuto", spiegano i legali, come riporta Il Tirreno.