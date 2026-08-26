Reggio Emilia, lancia un calice di vino contro la moglie e le recide di netto un'arteria: gravissima 53enne
Il marito aveva prima tentato di colpirla con un posacenere dopo una lite scoppiata per motivi di gelosia. La 53enne è ricoverata in prognosi riservata
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Al culmine di una furiosa lite con la moglie, le ha scagliato addosso un calice di vino rosso recidendole di netto un'arteria. Un uomo 61enne è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Emilia con l'accusa di lesioni personali aggravate, per lui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo. La donna, 53enne, è ricoverata in gravissime condizioni.
La lite e l'agguato a sorpresa
I coniugi stavano litigando per motivi di gelosia e di lavoro quando l'uomo, furibondo, avrebbe iniziato ad afferrare e scagliare contro la 53enne qualunque cosa fosse a portata di mano. Prima avrebbe infatti preso un posacenere, sbagliando la mira e mancando la moglie. Poi è stata la volta del bicchiere di cristallo, ancora pieno del vino che i due avevano bevuto durante la cena. L'uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe approfittato del fatto che la donna si fosse seduta in giardino per sorprenderla e bersagliarla con il calice.
I soccorsi e l'arresto
Rendendosi conto della copiosa perdita di sangue, l'uomo ha allertato subito il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza, che ha trasportato d'urgenza la donna all'ospedale una volta che l'equipe medica si è resa conto che un'arteria della gamba era stata recisa. La 53enne ora si trova ricoverata in prognosi riservata all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. A casa della coppia sono intervenuti i carabinieri, e l'uomo è stato arrestato.