I coniugi stavano litigando per motivi di gelosia e di lavoro quando l'uomo, furibondo, avrebbe iniziato ad afferrare e scagliare contro la 53enne qualunque cosa fosse a portata di mano. Prima avrebbe infatti preso un posacenere, sbagliando la mira e mancando la moglie. Poi è stata la volta del bicchiere di cristallo, ancora pieno del vino che i due avevano bevuto durante la cena. L'uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe approfittato del fatto che la donna si fosse seduta in giardino per sorprenderla e bersagliarla con il calice.