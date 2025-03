Donna denuncia botte e abusi sessuali, arrestato un influencer a Torino | Lui nega: "Ha simulato per incrementare i follower"

Un uomo di 31 anni, noto e con un certo seguito su TikTok, è stato arrestato per violenza sessuale. L'influencer, attivo a Sassuolo (Modena), ha conosciuto una giovane sul social e, per ampliare la possibilità di produrre contenuti, le ha chiesto di farsi ospitare per qualche giorno nella sua casa di Torino. Ne dà notizia l'edizione modenese del Resto del Carlino. Qui, secondo la denuncia della giovane, madre di tre bambini, si sarebbero consumate le violenze.