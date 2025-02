Varese, accusato di violenza sessuale su giocatrici minorenni: arrestato allenatore di pallavolo

Gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di acquisire riscontri concreti in relazione a diversi episodi in cui l'uomo, nel corso degli allenamenti svolti nella palestra comunale, approfittando del suo ruolo, avrebbe toccato le giovani giocatrici palpandole in alcuni casi anche nelle parti intime. Il 53enne è stato portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.