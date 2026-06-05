Torino, 11enne lasciato a terra dall'autista del bus: non aveva l'abbonamento

Lo studente sarebbe dunque tornato a casa, a Torre Pellice, camminando per circa tre chilometri: "Gioco come esterno, non mi sono perso d'animo e mi sono incamminato verso casa", ha commentato quasi divertito. Si è protetto dal sole sotto l'ombra di un viale alberato e ha raggiunto casa da solo. "Ho provato ad avvertire mia madre che era al lavoro, ma mi sono accorto che non avevo più credito sul telefono: potevo solo ricevere chiamate, non farle", ha continuato a raccontare. Poco dopo la madre lo ha richiamato e ha avvisato il nonno: "Al mattino, mentre stavano per salire sul bus che da Torre Pellice li porta verso valle. Il fratello minore si era accorto di aver dimenticato l'abbonamento, ma l'autista del primo turno era stato comprensivo e lo aveva fatto salire". La società di trasporti Arriva ha dichiarato: "Stiamo effettuando le verifiche interne per accertare cosa sia accaduto".