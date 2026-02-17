Belluno, l'autista che ha lasciato un bambino a piedi sulla neve non guiderà più i bus
Il bambino di 10 anni aveva dovuto fare sei chilometri perché non aveva il ticket da 10 euro. Chi lo ho fatto scendere "farà altro"
Salvatore Russotto non guiderà più gli autobus. L'autista che aveva fatto scendere il bimbo di 11 anni a Belluno, costringerlo a fare 6 chilometri a piedi per tornare a casa perchè non aveva il biglietto, "farà altro". A dirlo è Tiziano Idra, direttore operativo della linea Spa: "Dalle verifiche non sono emerse responsabilità".
La memoria e la posizione dell'azienda
L'autista agrigentino, 61 anni, settimana scorsa aveva depositato una memoria in azienda per mettere nero su bianco la sua versione dei fatti: non l'ho fatto scendere, è sceso da solo. L’azienda che gestisce il rapporto, come spiega "Il Gazzettino", ha detto di aver portato avanti gli accertamenti, di aver parlato con il diretto interessato e con altri testimoni. "Non sono emerse responsabilità", ha detto Idra.
"Non guiderò più"
Russotto si è detto turbato per il caos mediatico che si è alzato intorno alla vicenda. "Non guiderò più", queste le sue parole ai vertici dell'azienda che gli avevano proposto il trasferimento in un'altra linea. A questo punto La linea Spa ha deciso di andargli incontro affidandogli un altro incarico di cui però non sono stati emersi dettagli.
"Sono pronto a ricominciare, anno prossimo la pensione"
"Mi sento tranquillo, mi dispiace molto per quel bambino ma io ho sempre pensato "male non fare e paura non avere", non ho mai avuto l'intenzione di nuocere a nessuno", dice. Russotto adesso è in ferie, giovedì tornerà al lavoro: "Mi manca un anno alla pensione, ora sono pronto a ricominciare".