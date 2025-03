Rissa in discoteca a Porto Cervo, indagato Tony Effe

Nuovi guai giudiziari per Tony Effe: il 33enne rapper romano reduce dal Festival di Sanremo è indagato per una maxi rissa scoppiata nell'estate di due anni fa in una discoteca di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Il pubblico ministero di Tempio Pausania, Alessandro Bosco, ha chiuso le indagini su quanto avvenuto la notte del 18 agosto 2023 davanti al The Sanctuary, frequentatissimo locale sulla strada che da Abbiadori conduce a Porto Cervo.