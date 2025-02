Noemi difende la scelta di duettare con Tony Effe nella serata delle cover il brano "Tutto il resto è noia" di Franco Califano. "Come donna e come artista mi sono sentita in dovere di avvicinarmi a lui - spiega Noemi - Intavolare un discorso con la parte più controversa della musica è bellissimo: certe dinamiche si possono capire e risolvere solo attraverso il dialogo. La musica ha questo dovere". L'idea è stata di Noemi: "Non ho preso questa decisione alla leggera, facendo anche parte di 'Una nessuna centomila'. È importante intavolare una discussione, non possiamo ignorare questa musica, dobbiamo capire perché sia così tanto ascoltata. Del resto non possiamo rinchiudere Quentin Tarantino perché i suoi film sono violenti: ci vuole leggerezza anche nel leggere questi testi. Tony racconta quello che ha visto e vissuto... Non è un tentativo di ripulire il nome di Tony Effe. Mi piaceva sostenere il cambiamento di una persona che in quel linguaggio là ha un peso. Anzi, mi piacerebbe tantissimo riuscire a portare Tony sul palco di Una Nessuna Centomila il 20 settembre. Io ho dato la mano per prima, spero ce ne siano tante altre".