Terracina (Latina), crolla il tetto di un ristorante: morta una dipendente del locale, una decina i feriti

A Terracina, in provincia di Latina, il tetto del ristorante stellato "Essenza", in via Tripoli, è crollato nella serata di lunedì per cause ancora da chiarire. Una dipendente del locale, Mara Severin di 31 anni, è morta dopo essere stata ricoverata d'urgenza all'ospedale della località balneare. La donna era una sommelier, come si legge sul sito del rinomato locale nella cittadina costiera del basso Lazio, dove guidava il servizio insieme a un altro collega. Era stata estratta viva dalle macerie, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi. I feriti, tra personale del ristorante e clienti, sono circa una decina, tre in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, ambulanze del 118 e vigili del fuoco. L'intera area è stata chiusa al traffico. La Procura ha disposto il sequestro del locale.