Sassari, esplode palazzina di tre piani: un ferito gravissimo

L'uomo è stato trovato vivo sotto le macerie della mansarda esplosa al secondo piano di una palazzina tra via Principessa Maria e via Don Minzoni. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, sono entrati nell'edificio trovando il corpo dell'uomo sotto le macerie, nella cucina dell'appartamento. Le sue condizioni sono gravissime per le ustioni e le contusioni in seguito al crollo. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale con un'ambulanza del 118.