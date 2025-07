Mara Severin, chi era la sommelier morta nel crollo del ristorante stellato di Terracina

La sera del 7 luglio, il solaio del ristorante ha ceduto improvvisamente. Il boato ha colto tutti di sorpresa. Mara è stata trovata tra le macerie dai Vigili del Fuoco e portata in ospedale in gravi condizioni. È morta poco dopo il ricovero. Dieci i feriti, tre in codice rosso. Le autorità hanno disposto il sequestro dell'immobile. Tra le ipotesi, un recente intervento di impermeabilizzazione della copertura e condizioni meteo avverse. La Procura di Latina ha aperto un'inchiesta. Il sindaco di Terracina ha espresso profondo dolore per quanto accaduto. “Una tragedia assurda”, ha dichiarato. I colleghi di Mara sono sotto shock. Sui social, amici e clienti stanno lasciando messaggi di cordoglio. Il nome di Mara è diventato simbolo di una tragedia improvvisa che ha spezzato una vita giovane e competente. La data dei funerali non è stata ancora comunicata.