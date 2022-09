Telemarketing, multe in arrivo per gli operatori che non rispettano il registro delle opposizioni

Ora, a un mese dalla sua introduzione, è arrivato il momento di fare i conti, nel senso letterale del termine. A settembre infatti scattano le sanzioni per gli operatori che non hanno aggiornato l'elenco dei numeri in loro possesso, non escludendo dalle loro attività di telemarketing gli utenti che si sono iscritti nel registro.

Il registro diventa operativo -

un vero e proprio boom di iscritti

il tempo per adeguarsi al nuovo registro è scaduto

Concepito come uno strumento per difendersi dalle chiamate commerciali indesiderate sui, il nuovo registro delle opposizioni ha raccolto fin dal suo primo giorno di attivazionecon circa 500mila solo nelle prime 24 ore. Le opposizioni diventano però effettive solo dopo 15 giorni dalla data di iscrizione, ecco perché agli operatori è stata dato questo mese per aggiornare i propri elenchi telefonici. Ora però che, gli operatori dovranno eliminare contatti di chi ha espresso il proprio no alla loro attività di telemarketing. Pena il pagamento di sanzioni, anche molto profumate.

Le sanzioni -

Le multe possono arrivare, per un valore complessivo che può raggiungere anche i. Un brutto colpo per gli operatori di telemarketing, una nuova limitazione che si aggiunge a quella del 2011, quando è stato creato, quello riferito solo ai numeri della telefonia mobile. In oltre dieci anni sono stati circa mezzo milione gli utenti a iscriversi, e anche in questo caso erano previstesanzioni per gli operatori che non lo rispettavano: in dieci anni sono state emesse, grazie all'attività ispettiva e alle segnalazioni dei consumatori.

Cos'è cambiato -

Secondo le associazioni dei consumatori - come riporta Il Messaggero - prima della nascita del nuovo registro ogni utente telefonico riceveva, che ad agosto sono scese a 1-2. Una riduzione importante, anche se un alleggerimento dell'attività di telemarketing è fisiologica nei mesi estivi.

Punti di merito e limiti del registro -

L'iniziativa del Mise contro le chiamate indesiderate da parte degli operatori di telemarketing ha avuto il merito di- già previste per il telefono fisso e l'indirizzo postale - per i cittadini che non vogliono più essere contatti, estendendo l'obbligo di adeguarsi al registro anche ai. Tuttavia, nonostante il successo registrato, il sistema non può ancora nulla contro il telemarketing illegale praticato dai soggetti stranieri, in assenza di specifiche convenzioni con il Paese in questione.