Telemarketing, Mise: già 205mila iscrizioni primo giorno registro opposizioni

Sono già oltre 205.000 i cittadini che si sono iscritti al nuovo registro pubblico delle opposizioni per tutelare la propria privacy da attività di telemarketing selvaggio.

Lo comunica il ministero dello Sviluppo economico, che ha reso noti i dati del primo giorno di operatività del servizio che rimane attivo 24 ore su 24. In particolare, oltre 166.000 utenti hanno scelto la piattaforma www.registrodelleopposizioni.it per l'iscrizione, 34.000 ha utilizzato il numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari e i restanti lo hanno fatto via email inviando il modulo.