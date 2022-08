WhatsApp, Zuckerberg annuncia alcune novità: uscita dai gruppi in incognito e online occultabile

"Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su WhatsApp", ha scritto Zuckerberg su Facebook. E dopo avere elencato le tre novità, ha aggiunto: "Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni faccia a faccia".

Secondo quanto riporta la Bbc, i nuovi aggiornamenti inizieranno a essere lanciati questo mese.