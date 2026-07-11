Tecnica della colla, come funziona il metodo usato dai ladri per individuare le case vuote

Uno degli aspetti più insidiosi di questo sistema è la sua difficoltà di individuazione. A differenza di un tentativo di effrazione, infatti, non lascia segni evidenti e la porta appare perfettamente normale. "Non è semplice notare immediatamente che la propria abitazione è monitorata con questa tecnica, in quanto la porta risulta regolarmente chiusa e priva di evidenti segni di effrazione, inoltre la colla utilizzata dai malviventi è spesso quasi invisibile, il che rende difficile avvedersene a un primo sguardo", spiega Quattrone. Per questo è consigliabile controllare periodicamente la porta d'ingresso, i bordi, la serratura e le zone vicine ai cardini. Il vicequestore sottolinea inoltre l'utilità della tecnologia: "Particolarmente efficace è anche l’installazione di una videocamera o uno spioncino digitale". Fondamentale anche il contributo del vicinato. I furti sono spesso preceduti da sopralluoghi e movimenti sospetti che possono essere notati da chi vive nello stesso stabile.