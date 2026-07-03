Non solo il Fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma: cinque casi eclatanti di furto di farmaci

Il furto al magazzino Eli Lilly a Enfield - nel Connecticut, Stati Uniti - del marzo 2010 è una tra le più grandi rapine farmaceutiche della storia americana. Durante un temporale, i ladri - legati alla malavita cubana - scavalcarono il tetto e praticarono un foro nel magazzino, calandosi poi con delle corde e disattivando i sofisticati sistemi d'allarme. In poche ore, caricarono un'intera scorta di farmaci su due camion, guidandoli indisturbati fuori dalla struttura. Trafugarono medicinali - potentissimi psicofarmaci, antidepressivi e antitumorali - per un valore compreso tra i 60 e gli 80 milioni di dollari. La banda fu poi incastrata mesi dopo dall'Fbi grazie a una traccia di Dna lasciata su una bottiglietta d'acqua dimenticata sul luogo del delitto.