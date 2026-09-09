La gestione dell’attività radiologica notturna è stata recentemente riorganizzata attraverso il ricorso alla teleradiologia e in alcune notti, gli esami possono essere acquisiti localmente e successivamente valutati e refertati a distanza da radiologi in servizio presso altre strutture. Secondo quanto riferito dal sindacato Cimo-Fesmed, l'Asl Taranto avrebbe previsto questo sistema per garantire la copertura dei turni notturni nelle giornate dell’1, 2, 5 e 7 settembre, coinvolgendo professionisti in servizio a Castellaneta e Martina Franca. Nel caso del 69enne, tuttavia, la situazione clinica avrebbe richiesto un percorso diverso. Non essendo possibile effettuare la Tac con contrasto direttamente a Manduria, i sanitari hanno disposto il trasferimento presso il nosocomio tarantino.