Taranto, in 10 identificati dai carabinieri per aver cantato "Bella ciao" il 25 aprile: scoppia la polemica politica

Il segretario pugliese di Unarma, Nicola Magno, spiega invece che i carabinieri "in servizio operano nel pieno rispetto delle direttive ricevute dalle autorità competenti" e "nel quadro delle disposizioni prefettizie o di pubblica sicurezza, specie in giornate sensibili come il 25 aprile, quest'anno ulteriormente segnate dal lutto per la morte di Papa Francesco". Il sindacalista critica anche le dichiarazioni di chi sembra suggerire "una responsabilità diretta dei carabinieri per quanto accaduto: un'accusa grave e del tutto fuori luogo - aggiunge - che denota un tentativo inaccettabile di scaricare su chi serve lo Stato il peso di una gestione poco chiara degli eventi istituzionali da parte delle autorità locali".